Ciğer, "Hepimiz birer engelli adayıyız"
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Ciğer, "Hepimiz birer engelli adayıyız"

Türk Kızılay'ı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk'ü ziyaret etti.

Ciğer,
15.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:49

Türk Kızılay'ı Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk'ü ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk'ü makamında ziyaret ederek 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutladı. Haftanın önemine dikkat çeken Başkan Ciğer, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk'e çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan ciğer ziyarette yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi olarak 16 Mayıs tarihleri arasından engelliler haftası dolayısıyla Fiziksel Engelliler Derneği Başkanımız İsmail Şentürk'ü ziyaret ederek haftalarını kutladık. Kızılay'ın toplumun her kesimde bir bütün olduğunu ve hepimizin birer engelli adayı olduğunu düşünerek yaşadığımızın ve Kızılay'a ile Engelliler Derneğimizin daime birlikte çalışacağını belirtmek istiyorum." Kdz. Ereğli Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kızılay ile her zaman istişare içinde olacağını belirtti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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