ÇİĞDEM BATUR'DAN MASKE UYARISI

Çiğdem Batur, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşıp, maske uyarısı yaptı. Fotoğraf çekimi için kendi maskesini takmadığını söyleyen oyuncu, "Kahvelerini alıp sahilde buluşmak zorunda olanlar burada mı? Peki kurallara uymayıp maske takmadan dip dibe virüs yayanlara burada mı? Herkes buradaysa diyorum ki; Takın şu maskeleri, uyun kurallara kurtulalım maskeli halinden... Bazı kurallar bozulmak için değildir. (Maske fotoğraf için çıktı dememem gerek var mı?)" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin