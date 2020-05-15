Çiğ köfteciler 'Sosyal Masa' dönemine hazırlanıyor
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Çiğ köfteciler 'Sosyal Masa' dönemine hazırlanıyor

Çiğ köfteciler 'Sosyal Masa' dönemine hazırlanıyor Sosyal mesafeye 'Sosyal Masa' ile tedbir aldı Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte müşterilerine hizmet verecek olan bir çiğ köfteci sosyal mesafe kuralına kendi geliştirdiği yöntem olan 'Sosyal Masa' ile hizmet verecek.

15.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:17

Çiğ köfteciler 'Sosyal Masa' dönemine hazırlanıyor

Sosyal mesafeye 'Sosyal Masa' ile tedbir aldı

İSTANBUL - Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte müşterilerine hizmet verecek olan bir çiğ köfteci sosyal mesafe kuralına kendi geliştirdiği yöntem olan 'Sosyal Masa' ile hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için lokanta, restoran, pastahane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtilen açıklama sonrası bir çiğ köfteci dükkanı işletmecisi Ömer Turan kendi geliştirdiği yöntem ile sosyal mesafe kuralına 'Sosyal Masa' ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Masa üzerine monte edilen pleksi ile üç tarafı çevrili masada müşterinin tek başına yemek yemesi sağlanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan işletmeci Ömer Turan, "Biliyorsunuz bir pandemi süreci var. Pandemi süreci ile ilgili biz esnaf olarak kendimizce bundan sonra oluşacak yeni oluşumla ilgili belirli manada bir tedbir aldık. Sosyal masa diye bir masa yaptık. Masamız nasıl oluyor pleksi ile üç tarafı çevrili bir taraftan da bir insanın rahatlıkla girip yemeğini yiyebileceği bir masa yaptık. Bu süreçte hem müşteriye güven olsun hem müşteriler rahatlıkla gelsin otursun çiğ köftesini yesin lokantaysa lokantada otursun yesin biz buna farkındalık oluşturduk. Ekstra bir güven aldık. Hem hijyen kurallarına uyuyoruz. Biz bunları yapmaya gayret ediyoruz. Bunun tabi bir süreci de vardı. Biz bunu yaparken marka patente de başvurduk. Patentini almak için" dedi.

Çiğ köfteciler 'Sosyal Masa' dönemine hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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