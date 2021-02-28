Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
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Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı

28.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:02
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı

AFYONKARAHİSAR'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti.

AFYONKARAHİSAR'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti. Olaydan sonra G.Ş. hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödeyip giderken darp raporu alarak şikayetçi olan Y.K. da işi bıraktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

ÇALIŞANI YUMRUKLADIG.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.SALDIRI KAMERADAOlay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.'ŞİKAYETTE BULUNDUK'İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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