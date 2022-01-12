Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı - Haberler
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Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı Geyiklerden yavru olanına bir köpek saldırdı, bir vatandaş yakalayarak tedavi ettirdi Antalya'da bir çiftlikten kaçan 2 geyik, sokağa çıkıp gezindi.

ANTALYA (İHA) - Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı

Geyiklerden yavru olanına bir köpek saldırdı, bir vatandaş yakalayarak tedavi ettirdi

ANTALYA - Antalya'da bir çiftlikten kaçan 2 geyik, sokağa çıkıp gezindi. Oldukça ürkek görüntüsüyle dikkat çeken geyiklerden yavru olanına bir köpek saldırdı. Bir vatandaş tarafından yakalanan yaralı geyik, tedavi ettirildikten sonra sahibine teslim edildi.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'ndeki bir çiftlikten dün akşam saatlerinde biri yavru 2 geyik kaçtı. Geyikler mahalle arasındaki bir parkta gezinirken, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İnsanları görünce ürkerek kaçan geyikler, zaman zaman otomobillerin arasına kadar geldi. Geyiklerden yavru olanı köpek saldırısı sonucu yaralanırken, bir vatandaş yakalayarak tedavi ettirdi. Sahibi tarafından geyiğin teslim alındığı öğrenilirken, yetişin olanı ise halen arandığı öğrenildi.

Sosyal medyada 'Antalya Hakkında' adlı sayfada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı

Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı

Çiftlikten kaçıp sokağa inen geyikler vatandaşları şaşırttı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Son Dakika Haberleri

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