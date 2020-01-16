Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi
BEYKOZ'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri çiftliğin müştemilatında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu. Yangında herhangi gibi can kaybı yada hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
- İstanbul