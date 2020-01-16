Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi
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Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi

BEYKOZ'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

16.01.2020 02:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 02:52
Çiftlikte yangın: hayvanlar tahliye edildi
BEYKOZ'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. Yangın, Köyü Yolunda saat 01.15 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Riva yolundaki iki dönümlük büyükbaş çiftliğinde müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede müştemilatı sararken çiftlikteki yaklaşık on büyükbaş hayvan çobanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri çiftliğin müştemilatında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu. Yangında herhangi gibi can kaybı yada hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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