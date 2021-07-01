Çiftlikbank Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?

Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, teslim olduğu haberiyle gündeme geldi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet Aydın, kurduğu çiflikbank ile insanları dolandırmıştı. Uzun süre gözler önünden kaybolan Aydın'ın teslim olmasıyla hayatı merak konusu oldu. Peki, Çiftlikbank Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?

Kurduğu çiftlikbank sitesiyle insanları dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet Aydın'ın uzun süredir gözlerden kayboluşunun sonucunda teslim olması gündemde en çok konuşulan konulardan oldu. Tosuncuğun gündeme tekrar düşmesi ile birlikte hayatı merak ediliyor. Peki, Çiftlikbank Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

ÇİFTLİKBANK MEHMET AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dünyaya geldi. Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın'ın Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

18 Nisan 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan infaz kararnamesi ile Çiftlikbank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylendi.

MEHMET AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Aydın, 1991 doğumlu olup 30 yaşında ve Bursalıdır.