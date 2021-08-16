Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
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Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MANİSA'da çiftlik evinin garaj kısmında, salça şişeleri kaynatılırken çıkan ve itfaiyenin söndürdüğü yangın, yaklaşık 200 bin TL'lik zarara neden oldu.

MANİSA'da çiftlik evinin garaj kısmında, salça şişeleri kaynatılırken çıkan ve itfaiyenin söndürdüğü yangın, yaklaşık 200 bin TL'lik zarara neden oldu.

Kula ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde yaşayan Şerif Çakır'ın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Garajın yanındaki ocakta salça yapımında kullanılan cam şişelerin kaynatılması anında, çatının yüksek ısıdan tutuşarak yandığı belirtildi. Mazot bidonlarının yangını büyüttüğü garajdaki traktör de yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin TL'lik zarar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Son dakika haberi | Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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