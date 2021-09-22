Çiftlik evde 31 kök kenevir 2 bin 900 gram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftlik evde 31 kök kenevir 2 bin 900 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çiftlik evde 31 kök kenevir 2 bin 900 gram esrar ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda çiftlik evinde 31 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda çiftlik evinde 31 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekipler, Gümüşova ilçesi, Halilbey köyünde yapılan istihbari çalışma neticesinde İstanbullu bir şahsa ait çiftlik evi ve bahçesinde adli aramada yaptı. Yapılan aramada 31 kök boyları 190 santimetreye yakın kenevir bitkisi ve 2 kilo 900 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayda ev sahibi ikametinde bulunmazken yanında işçi olarak çalışan Y.İ.Y. Yakalandı. Yakalanan şahıs uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek gözaltına alırken olayla ilgili olarak tahkikat sürdürülüyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci
Spor Hamit Altıntop Muslera Balotelli Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çiftlik evde 31 kök kenevir 2 bin 900 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:54:32. #1.17#