Çiftlik Bank ile İlgili Arşiv Görüntüler
Görüntü Dökümü: --------------------Şirketin Ümraniye'deki ofisinden görüntülerŞarküteriden görüntülerÇiftlik Bank'ın basın ve iletişim danışmanı oyuncu Mehmet Çevik ile röportajBursa'daki çiftlikten görüntülerAçılış töreninden görüntülerMehmet Aydın'ın açıklamasıDua...
Görüntü Dökümü:
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Şirketin Ümraniye'deki ofisinden görüntüler
Şarküteriden görüntüler
Çiftlik Bank'ın basın ve iletişim danışmanı oyuncu Mehmet Çevik ile röportaj
Bursa'daki çiftlikten görüntüler
Açılış töreninden görüntüler
Mehmet Aydın'ın açıklaması
Dua okunması
Kurdelenin kesilmesi
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