Çiftlik Bank ile İlgili Arşiv Görüntüler

Çiftlik Bank ile İlgili Arşiv Görüntüler

Görüntü Dökümü: --------------------Şirketin Ümraniye'deki ofisinden görüntülerŞarküteriden görüntülerÇiftlik Bank'ın basın ve iletişim danışmanı oyuncu Mehmet Çevik ile röportajBursa'daki çiftlikten görüntülerAçılış töreninden görüntülerMehmet Aydın'ın açıklamasıDua...

Çiftlik Bank ile İlgili Arşiv Görüntüler

Görüntü Dökümü:

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Şirketin Ümraniye'deki ofisinden görüntüler

Şarküteriden görüntüler

Çiftlik Bank'ın basın ve iletişim danışmanı oyuncu Mehmet Çevik ile röportaj

Bursa'daki çiftlikten görüntüler

Açılış töreninden görüntüler

Mehmet Aydın'ın açıklaması

Dua okunması

Kurdelenin kesilmesi

Detaylar

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