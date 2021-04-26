Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret

Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden ile birlikte Beylikova'ya yapılan ve yapılmakta olan yatırımları yerinde inceleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Başkanı Özkan Alp nazik ziyaretlerinden dolayı Çiftiler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret
Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çifteler'den Beylikova'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 18:00:24. #1.14#

title