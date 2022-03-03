Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençler için, temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar hazırladı.

ÇİFTELER, ESKİŞEHİR (İHA) - Çifteler Belediyesi askere gidecek gençler için, temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar hazırladı.

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek olan gençler için, içerisinde kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemeler ve kişisel bakım ürünleri bulunan çantalar Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırladı. Çifteler Belediyesi, Çifteler'de ikamet edip sevk belgesi ile müracaat eden asker adaylarına çantalarını teslim etmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

Çifteler Belediyesi askere gidecek gençleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çifteler Belediyesi, Çifteler, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title