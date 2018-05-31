Çifte Minareli Medrese'de Tehlikeli Oyun

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Çifte Minareli Medrese çocukların oyun alanı haline geldi. Demir korkulukları aşarak minareye çıkan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Kentin tarihi simgelerinden biri olan Çifte Minareli Medrese küçük yaştaki çocuklar için tehlike saçan oyun alanı oldu. Minarelere çıkılmasının yasak olmasına rağmen çocuklar, deforme olan demir parmaklıkları aşarak minarelere çıkıyor. Çocuklar yaklaşık 750 yıllık eserlerle taş düşme riski başta olmak üzere düşüp yaralanma riski ile de karşı karşıya kalıyor. - SİVAS