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Çiftçlerin sulama vanalarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çiftçlerin sulama vanalarını çaldılar

Bursa'nın İznik ilçesinde sulama sistemlerine hırsızlar dadandı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde sulama sistemlerine hırsızlar dadandı.

Önceki gece Boyalıca Mahallesi'de çiftçilerin tarlalarında kullandıkları kapalı sulama vanaları kimliği meçhul kişiler tarafından çalındı. Kapalı sulama sistemi dubalarında takılı olan 20 vana ile dubaların üzerinde bulunan sayaçlar filtreleriyle birlikte çalındı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karıştı. Çiftçiler ise, hırsızlık endişesiyle geceleri rahat uyuyamadıklarını belirtti.

Boyalıca Kapalı Sulama Birliği Başkanı Sefa Gürbüz, çiftçilerin hırsızlardan bıktıklarını, bu son olayda çiftçinin 150 milyar lira zarara uğradığını söyledi. - BURSA

Çiftçlerin sulama vanalarını çaldılar

Çiftçlerin sulama vanalarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Boyalıca, İznik, Bursa, Yerel, Haber

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