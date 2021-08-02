Çiftçilerli kadınlara kadın sağlığı eğitimi
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Çiftçilerli kadınlara kadın sağlığı eğitimi

Çiftçilerli kadınlara kadın sağlığı eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

2013 yılında başlatılan ve gruplar halinde yüzlerce kadına verilen kadın sağlığı seminerleri, kent merkezi dışında kalan ilçelerde devam ediyor.

Son olarak Çiftelerli kadınlar ile buluşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi eğitmenleri, kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışları hakkında kadınları bilgilendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla ilçe kırsalında verilen eğitimler Çifteler'de devam etti. Kadınlara temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, gebeliği önleyici yöntemler gibi konular anlatılarak kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlanan eğitime Çiftelerli kadınlar büyük ilgi gösterdi. Ev temizliğinde kullanılan malzemelerin doğru kullanımı konusunda uyarılan kadınlara, evde bulunan karbonat, sirke, limon suyu gibi doğal ve ekonomik malzemelerin kullanılması tavsiye edildi.

Kadın sağlığı eğitiminin 6 hafta boyunca süreceğini, eğitimlere katılan kadınların öğrendikleri bilgileri hayatlarında uygulamaya koymaları ve seminere katılamayan kadınlara da anlatmaları konusunda uyarıda bulundular.

Kaynak: Bültenler

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