Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü
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Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü

01.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:19
Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü

Malatya'da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi.

Malatya'da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Malatya'da yağmurun Çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren havanın açarak Cumartesi akşamına kadar güneşli ve parçalı bulutlu olarak geçmesini tahmin ettiklerini söyleyen yetkililer, sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini kaydettiler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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