Çiftçilere saldıran arılar kovana alındı
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Çiftçilere saldıran arılar kovana alındı

Çiftçilere saldıran arılar kovana alındı Denizli'de ağaca koloni yapan ve çiftçilere saldıran arılar, kovana alındı.

20.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:19

Çiftçilere saldıran arılar kovana alındı

DENİZLİ - Denizli'de ağaca koloni yapan ve çiftçilere saldıran arılar, kovana alındı.

Denizli'nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde dere kenarında bulunan ağacın içerisinde oluşan arı kolonisi, çevrede çalışan çiftçilere saldırmaya başladı. Ağacın yakınından geçmek zorunda olan çiftçiler, arı üreticisi Hakan Alsancak'a haber verdi. Ağacın etrafında uçan binlerce arının olması üzerine özel kıyafetini giyen Alsancak, ağaca çıktı. Oyuk içerisindeki arı kolonisini Hakan Alsancak, 2 saat süren uğraşın ardından kovana almayı başardı. Yaklaşık 2 bin 500 arı, hem kovanlarına kavuştu, hem de çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

Arıcılıkla uğraştığını ve Mayıs ile Haziran aylarında arı kolonilerinin oluştuğunu belirten Hakan Alsancak, "Oğul çıkarma şeklinde bahsederiz bundan. Kraliçe arıyı yakaladığımızda onu kovana koyarız ve diğer arılar da onu takip eder. Çiftçi arkadaşlar haber verdi, onlara saldırıyormuş. Sıcak havalarda, arıların oğul döneminde böyle durumlar yaşanıyor. Çiftçilerimize zarar vermesin diye daha güvenli yere götürüyorum. Mayıs ve Haziran aylarında böylesi durumlarla karşılaştığımız için, arıcılık alanına bal üretimi yaptığım yere götürdüm" dedi.

Çiftçilere saldıran arılar kovana alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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