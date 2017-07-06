Çiftçilere 'Sahte Çek' Uyarısı

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün, çiftçilere 'sahte çek' uyarısında bulundu.



Birgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sezonunda kendini tüccar olarak tanıtan herkese itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.



Çiftçinin tanımadığı kişilere çek karşılığında malını teslim etmemesi gerektiğini dile getiren Birgün, şunları söyledi:



"Altı ay, bir sene emek ve para harcanan ürün için bazı dolandırıcılar çiftçiye teklif götürüyorlar. Ürünün rayiç değeri 100 liraysa, çiftçiye ben şöyle iş yaptım şu kadar güvenilir adamım malını 120 liraya alırım diyorlar. Hemen peşinden, yarısını peşin veririm, yarısına da üç aylık çek veririm diyorlar. Çiftçi peşin parayı görünce ikna oluyor. Çiftçiye 60 lira peşin, 60 liralık da çek veriyorlar. 100 liralık malı 60 liraya almış oluyorlar. Çünkü çek karşılıksız çıkıyor. Ayrıca direk hepsini çek karşılığı verenler de var. Çiftçimiz böyle durumlarda hemen karar vermeyip araştırma yapsın. Koca sene üretmeye çalıştığı ürününü dolandırıcılara kaptırmasın."