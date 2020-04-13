Çiftçilerde vatandaşlara çağrı "Biz sizin için ekiyoruz, siz yeter ki evde kalın"
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Kayseri

Çiftçilerde vatandaşlara çağrı "Biz sizin için ekiyoruz, siz yeter ki evde kalın"

Çiftçilerde vatandaşlara çağrı "Biz sizin için ekiyoruz, siz yeter ki evde kalın" Çiftçiler vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor Korona virüs için alınan tedbirler kapsamında, 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında dahi çalışan Kayserili çiftçiler, vatandaşlar için ekim işlemleri...

13.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:05
Çiftçilerde vatandaşlara çağrı 'Biz sizin için ekiyoruz, siz yeter ki evde kalın'

Çiftçilerde vatandaşlara çağrı "Biz sizin için ekiyoruz, siz yeter ki evde kalın"

Çiftçiler vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor

KAYSERİ - Korona virüs için alınan tedbirler kapsamında, 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında dahi çalışan Kayserili çiftçiler, vatandaşlar için ekim işlemleri yaptıklarını ve vatandaşların evde kalması gerektiğini söyledi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çiftçilik yapan 31 yaşındaki İsmail Kılınç, "Pancar ekimlerimiz başladı, bugün hazırlıklarımızı yapıyoruz Allah izin verirse yarın pancarımızı ekeceğiz. Korona virüs hakkında Allah hayırlısını versin. Camilerimiz kapandı, oruç geliyor ne yapacağımızı bilmiyoruz, hiç iyi olmadı, Allah'ım bize büyük bir ceza veriyor şu anda. Biz sizin için ekiyoruz, dikiyoruz siz yeter ki evinizde kalın" dedi.

Çiftçi Ali Dede ise, "48 yaşındayım, 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Şimdi yeri hazırladık, pancar tohumlarını ekmeye başladık. 9. ayda hasat edeceğiz, Kayseri çiftçisi olarak beklentimiz iyi. Halkımız evde kalmaya devam etsin biz çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çiftçilerde vatandaşlara çağrı 'Biz sizin için ekiyoruz, siz yeter ki evde kalın'

Kaynak: İHA

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