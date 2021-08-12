Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
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Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı

Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde, sarp yamaçlarda ürettikleri sebze ve meyvelerini taşıyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler kendi imkanlarıyla yaptıkları teleferik sayesinde, sarp yamaçlarda ürettikleri sebze ve meyvelerini taşıyor.

Kumluca'ya bağlı, merkeze 30 kilometre uzaklıkta yayla konumunda, 1000 rakımlı Altınyaka Mahallesi'nde çiftçiler, kirazlarını, ayvalarını ve sebzelerini taşımak için kendi imkanları ile teleferik yaptı. Kaynak ustasından yardım alan çiftçiler, çelik halat ve dinamo kullanarak yaptıkları teleferikle, işlerinde kolaylık sağladı.

Çiftçilerin yaptığı teleferiği yerinde gören ve binerek deneyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Çiftçinin her halükarda bir ikinci planı, B planı vardır. Dağ taş önemli değil, bizim çiftçimiz üretebilmek için, sofralar boş kalmasın diye her türlü imkanı seferber ederek, teleferik kurdu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Teleferiğin mimarı Zeki Turan ise, "Yük taşıma teleferiğimizi yamaçta bulunan ürettiğimiz ayva, odun ve sebzelerimizi, kirazlarımızı yukarıya taşımak için yaptık. Bu teleferiği özel işlerimizde kullanıyoruz. 300- 400 kilo yük taşıyor. İşlerimizde çok kolaylık sağlıyor. 3- 5 dakikada aşağı iniyor. Aynı zamanda yine yukarı çıkıyor. Meyilli arazide yük taşımaktan bizi kurtardı. Böyle bir sistemimiz olmasaydı ürettiğimiz ürünleri omzumuzda, sırtımızda taşımak zorunda kalacaktık. Sarp ve yamaç arazisi olan çiftçilerimize bu tür bir sistem kurmalarını öneririm" diye konuştu. 


- Antalya
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı
Çiftçiler, sebze meyvelerini taşımak için teleferik yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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