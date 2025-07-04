Yaz dizisi olarak başlayan ve 6 bölüm yayınlanan Çift Kişilik Oda'nın final kararı aldığı iddia edildi. Bu iddialar, dizinin reyting performansının beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması nedeniyle yapımcılar tarafından değerlendiriliyor. Dizi, yayınlandığı süre boyunca belirli bir izleyici kitlesi edinmeyi başaramadı ve bu durum yapımcıları dizinin geleceğini yeniden değerlendirmeye itti. Peki, Çift Kişilik Oda final mi yapıyor?

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI MI?

Ekonomik koşullar nedeniyle bir süredir yaz dizilerinden uzak duran kanallar, bu sene kalıbı yıkmaya çalışan Çift Kişilik Oda ile farklı bir adım atmıştı. Ancak son gelen iddialara göre, dizi final kararı aldı.

Bu yıl birçok dizi erken final açıklarken, Çift Kişilik Oda da bu listeye ekleniyor. Yaz dizisi olarak başlayan ve 6 bölüm yayınlanan projenin, seyirciyle vedalaşacağı konuşuluyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

MF Yapım imzalı, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Çift Kişilik Oda'nın final kararının arkasında reyting performansı yatıyor. İddialara göre, yapımcılar dizinin beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığını düşünüyor.

Bu doğrultuda, 8. bölümde final yapılması gündemde. Ancak kararın kesinleşip kesinleşmediği henüz netlik kazanmadı.

ERKEN FİNAL TRENDİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR

2024 sezonunda birçok dizi beklenmedik şekilde erken final kararı alırken, Çift Kişilik Oda da bu trende dahil oldu. Dizinin hayranları, sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, yapımcı şirketten resmi bir açıklama bekleniyor.

Son gelişmeler ışığında, Çift Kişilik Oda'nın akıbeti önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor.