Çift Ekranlı Meizu Telefon "Meizu Pro X" Sızdırıldı Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken markalardan Meizu, son olarak Çin'de amiral gemisi telefonu Meziu 17th'i tanıttı.

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken markalardan Meizu, son olarak Çin'de amiral gemisi telefonu Meziu 17th'i tanıttı. Şirket, birkaç ilginç akıllı telefon tasarımı üzerinde çalıştı ve şimdi çift ekran kurulumuna sahip bir akıllı telefon internete sızdırıldı.

Meizu Çift Ekranlı Telefonu Sızdırıldı

Sızan görüntü telefonun arka panelinde ikincil bir ekran olduğunu gösteriyor. Ayrıca cihazın Samsung Exynos 8890 işlemci ile güçlendirildiğini ve tek arka kamera sensörüne sahip olduğunu gösteriyor.

Meizu'nun yeni çift ekranlı akıllı telefonu hakkında çok fazla şey bilinmese de rapor, söz konusu cihazın Meizu Pro X olarak adlandırılmış olabileceğini iddia ediyor. Akıllı telefonun tasarımı ve kullanılan işlemci göz önüne alındığında, şirketin 2016'da üzerinde çalışmaya başladığı anlaşılıyor ancak cihaz piyasaya hiç çıkmadı. Ancak şirket sonunda Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus'ı piyasaya sürerek çift ekranlı akıllı telefon modelini göstermiş oldu. Bu modellerde arkada sol üst köşede 1.9 inç'lik küçük bir AMOLED ekran bulunuyor.

Şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Meizu 17 serisi bu ayın başlarında resmileşti ve telefonlar ilk kez Çin'de satışa çıktı, bir dakikadan az bir sürede de satıldı. Meizu 17'nin fiyatı 522 dolar, Meizu 17 Pro'nun fiyatı 607 dolardan başlıyor. Düz Meizu 17'nin nane, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunurken, Pro modelin yeşil, gri ve aurora beyaz renkleri bulunuyor.