Çift doz aşı olanlarda koronavirüsün belirtileri değişti! İşte hastalığını geçirip geçirmediğini gösteren 4 semptom
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Çift doz aşı olanlarda koronavirüsün belirtileri değişti! İşte hastalığını geçirip geçirmediğini gösteren 4 semptom

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Sağlık

Koronavirüse karşı dünyada aşılama çalışmaları ülkemizde olduğu gibi dünyada da devam ederken İngiltere'den aşı olanlar için önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar aşı olduktan sonra dört belirtiye karşı uyardı. İşte çift doz aşı olduktan sonra koronavirüs geçirip geçirmediğinizi gösteren semptomlar.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama tüm dünyada devam ederken, Birleşik Krallık'ta 33 milyondan fazla insan şu anda Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandı ve 45 milyondan fazla kişi ilk doz koronavirüs aşısını aldı. Bu kapsamda aşı olan kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ZOE Covid Semptom çalışmasında, virüse yakalananların ana belirtilerden farklı semptomlar bildirdiği tespit edildi.

SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞITIRILABİLİYOR

Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara göre çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler ortaya çıktı.

SEMPTOMLAR DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Pandeminin başlangıcından bu yana, koronavirüse yakalanmış olabileceğinizin ana işaretleri yüksek ateş, sürekli öksürük ve koku veya tat alma duyunuzda bir kayıp veya değişiklik olmasıydı. Ancak uzmanlar, ikinci doz aşı sonrası koronavirüs belirtilerinde değişimlerin yaşandığına dikkat çekiyor.

4 YENİ BELİRTİ TESPİT EDİLDİ

İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığı yakalananlar üzerinde yapılan araştırma sonucunda 4 yeni ana semptom belirlendi. İkinci doz aşıyı olanlar çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtileri gösteriyor.

İLK BELİRTİ HAPŞIRMAK

Araştırmaya katılan uzmanlar, aşı olan kişilerin virüse yakalansa dahi hastalığı hafif geçirdiklerini ancak daha önceki koronavirüs belirtilerinden farklı semptomlar bildirdiklerini söylediler. Aşı olan kişiler olmayanlara göre daha çok hapşırma belirtisi gösteriyor. Tabii, her hapşıran kişi virüs geçirmeyeceği gibi bunu anlayabilmenin yolu test yaptırmaktan geçiyor.

Çift doz aşı olanlarda koronavirüsün belirtileri değişti! İşte hastalığını geçirip geçirmediğini gösteren 4 semptom
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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