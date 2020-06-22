Çiçekdağı-Yerköy arası yeşil yol projesi yapımı başladı Çiçekdağı-Yerköy arası yeşil yol projesi (yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma ve peyzaj projesi) için 1. etap çalışmalarına başlandı.

Çiçekdağı-Yerköy arası yeşil yol projesi (yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma ve peyzaj projesi) için 1. etap çalışmalarına başlandı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede başlatılan çalışma ile halkın nefes alabileceği alanlar oluşturulacağını söyledi.

Hakanoğlu, açıklamasında; "Çiçekdağımız ile Yerköy sınırımız arasındaki 5 kilometrelik yolun karşılıklı iki tarafına da yapacağımız yeşil yol projemize (bisiklet ve yürüyüş yolu, ağaçlandırma, aydınlatma, peyzaj ) çalışmalarımızın 1.etap olan yürüyüş yolu, kaldırım çalışmalarına bismillah deyip başladık. Rabbim utandırmasın, Çiçekdağımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

1. Etap istinat duvarları ve tretuar yapım işi 4 milyonluk bütçe ile ihaleye çıkıldı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çiçekdağı ve Yerköy yolu üzerine yapılacak olan 5 kilometre mesafedeki yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projemizle birlikte vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinin önünü açıyoruz. İnşa edeceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolu ile vatandaşlarımızın özellikle yaz dönemlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş ve spor yapmalarının yanında görünümüyle de çevremize renk katacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA