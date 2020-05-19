Çiçek açan yabani orkideler görsel şölen sunuyor
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Çiçek açan yabani orkideler görsel şölen sunuyor

Çiçek açan yabani orkideler görsel şölen sunuyor Kahramanmaraş'ta koruma altındaki yabani orkideler çiçek açtı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesiyle çiçek açan yabani orkideler görsel bir şölen sunuyor.

Çiçek açan yabani orkideler görsel şölen sunuyor
19.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:54

Çiçek açan yabani orkideler görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş'ta koruma altındaki yabani orkideler çiçek açtı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesiyle çiçek açan yabani orkideler görsel bir şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ta Çukurhisar, Andırın-Çığşar ve Göksun-Mehmetbey bölgelerinde çiçek açan orkideler, fotoğraf sanatçılarını ve doğaseverleri kendine çekiyor.

Koruma altındaki orkidelerin çiçek açmasıyla bölgeye giden doğaseverlerden Cafer Akbaba, "Burası Çukurhisar Vadisi. Burası orkidenin memleketi aslında. Toplanması, götürülmesi yasak koruma altında. Buna rağmen orkideleri sökmek için gelen insanlar var ama koruyucularımız müdahale ediyor" dedi.

Orkidenin güzelliğini ve kokusunu teneffüs etmek ve fotoğraflarını çekmek için bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bu güzelliklerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için doğaya saygılı olunmasını istediler.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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