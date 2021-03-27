Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında
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Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ - Haberler | Güncel

- Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında Iğdır'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur, çiçek açan meyve ağaçlarını don tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

- Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında

IĞDIR - Iğdır'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur, çiçek açan meyve ağaçlarını don tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

Iğdır'da karla karışık yağmur çiçek açan meyve ağaçlarını vurdu. Kış aylarında bile kar yağmayan kentte baharın müjdesi olarak bilinen Nevruz bayramından sonra yağan kar, Iğdırlıları şaşırttı. Kar yağışının yağmasını bereket olarak değerlendiren vatandaşlar, tek korkularının çiçek açan meyve ağaçlarının donma tehlikesi ile karşı karşıya kalması. Iğdır'da kış aylarında bile kar yağmadığını belirten vatandaşlar, bu durum karşısında şaşkın ve endişeli olduklarını belirti. Bu havanın don olması durumunda erken çiçek açan kayısıyı ağaçlarını kurutacağı belirtildi.

Bu havanın gece dona dönüşmesinden endişelenen çiftçi Mehmet Araslı, "Mart ayının son haftası bu kar yağışını beklemiyorduk. Gece soğuk hava eksi 6 ila 7 derecenin altına düşerse çiçek açmış kayısı ağaçları yanar ve yazık olur. Bütün çiftçi zarar eder" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması ön görülüyor" denildi.

Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında
Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında
Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında
Çiçek açan kayısı ağaçları donma tehlikesi altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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