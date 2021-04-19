Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu
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Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu Havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber meyve ağaçları çiçek açtı.

Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu

Havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber meyve ağaçları çiçek açtı. Havadan görüntülenen çiçekler kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yılın 4 ayını soğuk geçiren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve köylerinde havaların ısınmasıyla beraber meyve ağaçları çiçek açtı. Elma, armut, kiraz, vişne ve ayva ağaçları baharın gelişiyle beraber çiçek açtı. Havadan drone ile çekilen görüntüler göz kamaştırdı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerindeki bahçelerde çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(SRD-AKK-Y)

Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu
Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu
Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu
Çiçek açan ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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