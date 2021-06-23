Çiçeği burnundaki muhtarla bir araya geldi
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Çiçeği burnundaki muhtarla bir araya geldi

Çiçeği burnundaki muhtarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye Köyü muhtarlığına seçilen Osman Esen göreve başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye Köyü muhtarlığına seçilen Osman Esen göreve başladı.

Hayatını kaybeden Osmaniye köyü muhtarının yerine 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan seçimle Osman Esen seçilmişti. Mazbatasını alan Esen, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Muhtar Esen'i tebrik ederek muhtarlık görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, nazik ziyareti nedeni ile teşekkür etti. Muhtar Esen'e görevinde kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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