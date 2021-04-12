CHZ Coin Yorum: Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi: 12 Nisan
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
CHZ Coin yorum ve fiyat analizi: Bollinger Bantları sıkıştırılır ve son üç hafta içinde düşük uçuculuk gösterdi kaldı. Düşüş sonucunda bile, boğaların fiyatı 0,367 dolar desteğinin üzerinde tutması bekleniyor.
Chiliz piyasada, ADX 22 ila güney işaret etti ve bir zayıflaması eğilim gösterdi. CHZ 0,564 ile 0,467 dolar arasında işlem görürken, 4 saatlik grafik bile son birkaç hafta içinde rangbound hareket gösterdi. Fiyat, Mart ayı ortalarında rekor seviyelerde gördükten sonra sabitlendiğinden, kripto para biriminin birikim aşamasında olması mümkündü.
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