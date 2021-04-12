CHZ Coin Yorum: Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi: 12 Nisan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHZ Coin Yorum: Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi: 12 Nisan

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
CHZ Coin Yorum: Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi: 12 Nisan

CHZ Coin yorum ve fiyat analizi: Bollinger Bantları sıkıştırılır ve son üç hafta içinde düşük uçuculuk gösterdi kaldı. Düşüş sonucunda bile, boğaların fiyatı 0,367 dolar desteğinin üzerinde tutması bekleniyor.

Chiliz piyasada, ADX 22 ila güney işaret etti ve bir zayıflaması eğilim gösterdi. CHZ 0,564 ile 0,467 dolar arasında işlem görürken, 4 saatlik grafik bile son birkaç hafta içinde rangbound hareket gösterdi. Fiyat, Mart ayı ortalarında rekor seviyelerde gördükten sonra sabitlendiğinden, kripto para biriminin birikim aşamasında olması mümkündü.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Josef De Souza Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHZ Coin Yorum: Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi: 12 Nisan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:09:51. #1.15#
title