CHZ Coin Yorum: Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi: 12 Nisan

CHZ Coin yorum ve fiyat analizi: Bollinger Bantları sıkıştırılır ve son üç hafta içinde düşük uçuculuk gösterdi kaldı. Düşüş sonucunda bile, boğaların fiyatı 0,367 dolar desteğinin üzerinde tutması bekleniyor.