CHZ Coin Yorum (21 Nisan): Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi - Dreyfus, Chiliz Chain v2'nun Duyurusunu Yaptı
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CHZ Coin Yorum (21 Nisan): Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi - Dreyfus, Chiliz Chain v2'nun Duyurusunu Yaptı

CHZ Coin Yorum (21 Nisan): Chiliz (CHZ) Fiyat Analizi - Dreyfus, Chiliz Chain v2'nun Duyurusunu Yaptı
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus, Chiliz Chain'in bir üst versiyonu için çalışmaya başladıklarını açıkladı. Kullanıcılar, yeni versiyon ile birlikte non-fungible token (NFT) ve taraftar tokenı gibi çeşitli tokenlar üretebilecekler.

Alexandre Dreyfus, çarşamba günü FC Barcelona Fan Token'ın Binance'te listelenecek olması ile ilgili bir paylaşım yaptı. Socios.com uygulamasına, gelecek 2 hafta içerisinde yeni özelliklerin ekleneceğini açıklayan Dreyfus, Chiliz Chain v2.0'nun duyurusunu yaptı.

"Yolun daha başındayız"

Chiliz Chain, mevcut haliyle Ethereum altyapısı ve proof-of-authority (PoA) algoritmasını kullanan bir side-chain olarak faaliyet gösteriyor. Gelişim aşamasında olduğu açıklanan Chiliz Chain v2.0'da non-fungible token ve taraftar tokenı mint edilebileceği açıklandı.

Dreyfus'un açıklamasına göre Chiliz Chain v2.0'nun varsayılan tokenı, CHZ olacak. Mainnet için herhangi bir tarih verilmezken, testnet'in "çok yakında hazır olacağı" belirtildi. Dreyfus, kuruluş olarak henüz "yolun başında olduklarını" dile getirdi.

ERC-20 ve BEP-2 standartları ile uyumlu çalışan CHZ, Şubat 2018 tarihli ilk dijital para arzında (ICO), 0,0215 dolarla piyasaya sürülmüştü. CoinGecko'ya göre fiyat 13 Mart 2021'de 0,878 dolara çıkarak rekor kırdı.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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