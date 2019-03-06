Chupa Chups, Motogp'de Jorge Lorenzo'nun Yanında!

Dünyanın en sevilen lolipop markası Chupa Chups'un, Salvador Dali tarafından tasarlanan ikonik logosu, dünya şampiyonasında beş unvanın sahibi olan ve geçtiğimiz aylarda Honda takımına katılan Jorge Lorenzo'nun, Dünya Motosiklet Şampiyonası'nda kaskını süslüyor.

Tüm zamanların en büyük şampiyonlarından Jorge Lorenzo, "Efsanevi Chupa Chups logolu yeni Shark kaskımı sezon öncesi göstermekten mutluluk duyuyorum" dedi. Lorenzo, "Motosikletçilik sadece fedakarlık, tutku ve bağlılık değil, aynı zamanda eğlence demek ve Chupa Chups da eğlenceli bir marka! Motosiklete olan tutkum da aynı Chupa Chups gibi çocukluk dönemime dayanıyor. Chupa Chups da çocukluk eğlencemin bir parçasıydı. Birçok macera ve başarımda benimle birlikteydi, hala da benimle birlikte ve beni destekliyor olması cesaret veriyor, mutlu ediyor" diye sözlerine ekledi.

İspanyol şampiyon Jorge Lorenzo, 2019 ve 2020 dünya şampiyonalarında kullanacağı Chupa Chups logolu yeni kaskını ilk kez 10 Mart'taki Katar Grand Prix'de sergileyecek.

1999'da Chupa Chups imzalı kaskını takan Jorge Lorenzo, kariyerinin ilk yıllarından itibaren ikonik lolipop markasına düşkünlüğü ile tanınıyor. Şampiyon olduğu 2006 ve 2007 yıllarında 125cc ile 250cc klasmanlarında, 2008'de ise 500 cc klasmanındaki ilk şampiyonluğunda Chupa Chups, Jorge Lorenzo'nun yine yanındaydı.

Chupa Chups, yeni anlaşması ile İspanyol şampiyon Jorge Lorenzo'ya yarışlarda ve podyuma her çıktığında eşlik edecek.

Kaynak: Bültenler