CHP Yerköy İlçe Başkanlığı 4 bin maske dağıttı CHP Yerköy İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavrüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe merkezindeki esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

CHP Yerköy İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavrüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe merkezindeki esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, dünyada hızla yayılan koronavrüsle Yerköy'de de topyekun dayanışma içinde mücadele verdiklerini söyledi

Uyar, CHP Yerköy İlçe Başkanlığı olarak koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Bu süreçte herkesin gücü ölçüsünde üzerine düşen görevi yapması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla ilçemizde 4 bin tıbbi maske dağıtımı yaptık. Maske dağıtımında ve temininde emeği geçen başta CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'e, ilçe yönetimimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA