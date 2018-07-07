CHP Yalova Teşkilatı, "Muharrem İnce" Dedi

CHP'de değişim rüzgarları eserken, Muharrem İnce'ye Yalova teşkilatından tam destek geldi. CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve kurultay delegeleri, Muharrem İnce'yi desteklediklerini dile getirdiler.

24 Haziran seçimleri sonrasında partinin oy oranını 35 yıl aranın ardından yüzde 30'un üzerine çıkartan Muharrem İnce'nin genel başkanlık yürüyüşü sürüyor. Partide bir çok kesimden İnce'nin genel başkanlığa gelmesi yönünde sesler yükseliyor. Muharrem İnce'nin genel başkanlık yürüyüşüne CHP Yalova İl Teşkilatından da destek geldi. CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, İnce'yi desteklediklerini dile getirdi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu doğru hamlelerle seçim sürecine yön vermiş ve bizi umutlandırmıştır. Alınan kararlar sonucu cumhurbaşkanı adayı yapılan Muharrem İnce'nin müthiş performansı ve 50 günde yaptığı 100 miting sonucunda 35 yıldır ilk defa yüzde 30'un üzerinde oy aldık. Gelecek adına umutlandık ve heyecan duyduk. Yerel seçimler yaklaşırken, bu umut ve heyecanın devam etmesini istiyoruz. 24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zaruri hale getirmiştir. Değişimin, heyecan ve umudun Muharrem İnce ile yakalanacağını düşünüyoruz. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin sayın genel başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimizi kamuoyumuzla paylaşır selam, sevgi ve saygılarımızı sunarız". - YALOVA