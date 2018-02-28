CHP Samsun Milletvekili Zeybek Açıklaması

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, adı ve yöntemi ne olursa olsun, devlet okullarında öğrencilerden para toplamanın mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi.

Zeybek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, devlet okullarında yöneticilerin, çocuklardan okul harcamaları veya belirsiz harcamalar için para toplayamayacaklarını, kayıt dışı toplanan paraları da alamayacaklarını ifade etti.

"Öğrenciler ve velilerin, çeşitli baskılar nedeniyle istenilen paraları ödemek zorunda kaldıklarını ve bu durumun kendilerini mağdur ettiği" şeklinde duyumlar aldıklarını dile getiren Zeybek, öğrencilerin "simit paralarını kumbaraya atmak zorunda kaldıklarını" savundu.

Zeybek, "Cebinde hiç parası olmayan öğrencinin yaşamış olduğu psikolojik baskının tarifi imkansızdır." dedi.

Okullarda öğrencilerden para toplanmasını doğru bulmadıklarını, okul ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğini dile getiren Zeybek, şöyle devam etti:

"Hayırsever insanlarımız katkı yapmak istiyorlarsa, resmi bağış makbuzları ile gerekli yardımlar alınmalı, harcamalar da şeffaf ve hesap verir biçimde olmalıdır.

Okullarda toplanan paraların denetimi mümkün olmadığı gibi kimlere gönderildiği ve kullanıldığı da belirsizdir.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyu detaylı incelemelidir. Yasadışı para toplama işine her kademedeki yetkililer duyarlılık göstererek son vermelidir. Aksi durumda kötü niyetli kişilerin olayı kişisel ve örgütsel menfaate dönüştürmeleri mümkündür. Adı ve yöntemi ne olursa olsun, devlet okullarında, öğrencilerimizden para toplama mutlaka önlenmelidir."