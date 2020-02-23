CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel oldu
CHP Samsun İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, Fatih Türkel seçimi kazandı.
23.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:20
CHP Samsun İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, Fatih Türkel seçimi kazandı.
Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongrede, mevcut başkan Mehmet Kundak ile Fatih Türker'in listeleri yarıştı.
Seçimde 572 delegeden 301 oy olan Fatih Türkel, CHP Samsun İl Başkanlığına seçildi.
Eski başkan Mehmet Kundak ise 232 oyda kaldı.
Kaynak: AA