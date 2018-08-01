CHP Pm Üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız İçin Verilen Noter Tasdikli İmzaları 2...

CHP Pm Üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız İçin Verilen Noter Tasdikli İmzaları 2...

IHAAW164727-SIY/01-08-2018 - CHP PM üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi.

CHP Pm Üyesi Gaye Usluer,

CHP PM üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00'da Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi. 01.08.2018 16: 47: 27 TSI
NNNN - ANKARA

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