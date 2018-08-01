CHP Pm Üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız İçin Verilen Noter Tasdikli İmzaları 2...
IHAAW164727-SIY/01-08-2018 - CHP PM üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi.
CHP PM üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00'da Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi. 01.08.2018 16: 47: 27 TSI
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