CHP'nin "Zaman Kapsülü" projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı
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CHP'nin "Zaman Kapsülü" projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında başlattığı "Zaman Kapsülü" projesine, çocuklar tarafından gönderilen dünya barışıyla ilgili yazı ve videolar, "zamankapsulu.chp.org.tr" sitesi üzerinden ziyarete açıldı.

CHP'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında başlattığı "Zaman Kapsülü" projesine, çocuklar tarafından gönderilen dünya barışıyla ilgili yazı ve videolar, "zamankapsulu.chp.org.tr" sitesi üzerinden ziyarete açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce çocukların salgın koşullarında evlerden bayram coşkusunu yaşamaları için "Zaman Kapsülü" projesini başlattıklarını hatırlattı.

Proje kapsamında, çocukların gönderdikleri eserleri sergilemek için internet sitesi hazırladıklarını belirten İlgezdi, "Pandeminin ilk zamanlarında çocuklarımızın hayalleriyle, umutlarıyla, kalpleriyle geleceğe attıkları imzayı zaman zaman gözlerimiz buğulanarak, zaman zaman gülümseyerek izleyeceğiz, dinleyeceğiz ve göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeye, çocuklar tarafından gönderilen dünya barışıyla ilgili yazı ve videolar, "zamankapsulu.chp.org.tr" sitesi üzerinden ziyaret edilebilecek.

CHP'nin 'Zaman Kapsülü' projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı
CHP'nin 'Zaman Kapsülü' projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı
CHP'nin 'Zaman Kapsülü' projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı
CHP'nin 'Zaman Kapsülü' projesi kapsamında hazırlanan internet sitesi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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