CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım

CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Fatih Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Siverek'te konuşan Bucak, "Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun." dedi.

BUCAK, KENDİSİNİ KARŞILAYAN PARTİLİLERE SESLENDİ

Yerel seçim için önce MHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen ve AK Parti ittifakı göz önüne alınarak, geri çektirilen Mehmet Fatih Bucak, daha sonra CHP'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Ankara'daki 'Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Bucak, öğleden sonra Şanlıurfa'ya geldi. Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda akrabaları ve partililer tarafından davul- zurna eşliğinde karşılandı. Şanlıurfa- Siverek yolunda uzun araç konvoyu oluşturuldu. Bucak, Siverek'e geçip, seçim bürosunun önünde partililere seslendi.

'BEN ORADA SANDIĞA GÖMMEYİ KASTETMİŞTİM'

Mehmet Fatih Bucak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin huzur içinde geçmesini dileyerek, MHP'den aday gösterildiği dönem söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyip, şöyle konuştu:

"Ben buraya kardeşim ve ailem için gelmedim. Ben buraya tüm Siverek halkı için geldim. İlk süreçte MHP'den aday gösterildik, ittifak sürecinde bizi Harran ile takas ettiler ve bizi geri çektiler sonra Atatürk'ün partisinden aday olduk. Burada bir amaç, bir gaye var. Amacımız kravatlı hırsızlık değil. Bu seçimde dürüstler kazanacak, bu seçimde sevgi kazanacak. Bağımsız aday olduğum süreçte sandığa gömdüğüm gibi bu seçimde de rakiplerimi sandığa gömeceğim. Kapımız herkese açık. Burada, bu kalabalıkta her aileden insan var. Fatih Bucak demek, sevgi demektir. Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun. Oy, sevgi demektir. Vatandaşın cebinden parasını zorla alabilirsin; ama sevgisi zorla alamazsın. Bunlar demokratik yarışmaktan korkuyor."

BUCAK NE DEMİŞTİ?

Mehmet Fatih Bucak, MHP'den aday adaylığı başvurusu yaptığı dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdilerden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Hodri meydan biz bunu yemeyiz. Ben seçime değil ölüme geliyorum. Bundan sonra Bucak'ta değil başka bir partinin arabası gezemez."

Kaynak: DHA