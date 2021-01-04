CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davayı takip etmek için gittiği Muğla'da CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi. Daha önce Muharrem İnce de dahil olmak üzere 4 CHP'li CNN Türk boykotunu delmişti.