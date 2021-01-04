CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi

04.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:29
CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davayı takip etmek için gittiği Muğla'da CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi. Daha önce Muharrem İnce de dahil olmak üzere 4 CHP'li CNN Türk boykotunu delmişti.

CHP'li Aylin Nazlıaka, CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'e verdiği demeçle Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN Türk boykotunu deldi.

DAHA ÖNCE 4 İSİM BOYKOTU DELMİŞTİ

CHP MYK, 6 Şubat 2020 tarihinde CNN Türk'e çıkılmaması yönünde boykot kararı almıştı. CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti. Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce de CHP'nin CNN Türk boykotunu delen isimler arasındaydı.

"GERÇEKLERİ ÇARPITMA" İDDİASIYLA İLGİLİ BOYKOT KARARI ALINMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CNN Türk'e boykot uygulanmasının nedenini bu sözlerle açıklamıştı:

"3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Kasım Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 20:29:34. #1.15#
title