CHP Merkez İlçe Teşkilatından Başkan Şahin'e ziyaret

08.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:03

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçtiğimiz günlerde göreve seçilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Berna Pamukçu ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin, İlçe Başkanı Pamukçu ve beraberindeki konuklara teşekkür etti. İlçe başkanını ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA