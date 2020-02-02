CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları

Depremde evi yıkılan çaresiz kadın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla elini öperek yardım istedi.

02.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları

ve 'yı etkileyen deprem nedeniyle meydana gelen yıkımın ardından yaşanan acılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Evini, ailesini ve sevdiklerini kaybeden Elazığlılar bölgeye gelen siyasilerden yardım istediler. Eşini kaybeden ve evinin yıkılması ile çocuklarıyla birlikte ortada kalan Hülya Özdemir, temaslarda bulunmak üzere Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden CHP lideri 'nun istememesine rağmen zorla elini öperek yardım talebinde bulundu.

Kılıçdaroğlu yıkılan binalar hakkında bilgi alırken, yanına yaklaşan depremzede anne, "Hiçbir şeyim kalmadı, mağdur olduk. Evim yıkıldı eşyalarım içinde kaldı. Hiçbir yardım alamıyorum ne olur yardımcı olun" diyerek CHP liderinin zorla elini öperek çaresizliğini dile getirdi.

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