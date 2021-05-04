Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim olaylarında yaşamını yitirenleri andığı paylaşımında "Katliam" ifadesini kullanması büyük yankı uyandırdı.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

'KATLİAM' İFADESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sarıbal'ın paylaşımında kullandığı "Dersim katliamı" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Sarıbal'ın o paylaşımı;

İşte Orhan Sarıbal'a Twitter üzerinden gelen tepkiler;

- Sizi istifaya davet ediyorum. Dersim değil Tunceli. Katliam değil, isyana karşı operasyon... CHP oyları ile HDP'ye şirin görünemezsin.

- Atatürk'ün partisinden milletvekili olup da bu paylaşımı yapamazsın. @orhansaribalchp haddini bil!

- Cumhuriyetin partisi, Cumhuriyet düşmanlarının istilası altında!

- Artık CHP işgal altındadır ve kimse bize artık partiden niye ayrıldınız diye sormasınlar.

- Olaydan bu kadar eminseniz, katliam delilleriniz nelerdir? Katliamı kim yapmıştır? Emirleri kim vermiştir? Konu hakkında çok sayıda tarihçi araştırma yapmış ve katliam sonucuna ulaşmamıştır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu görüşlerinizi CHP uzantılı hesabınızdan yapmışsınız. Partinizin görüşü konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Ayrıntılı açıklama yapmanız gerekir. Bekliyoruz.

- Dersim değil. Hepsi kayıtlıyken kimleri etkileyip Türk'ü düşman gösteriyorsunuz acaba içimizdeki İrlandalı Bey.

- Bence yolunuzu şaşırmışsınız. Atatürk'e iftira atanların ve Tunceli ismine karşı kin güdenlerin neden onun partisinde olduklarını ben anlayamıyorum. Ama sizin için halkın değil Kılıçdaroğlu'nun ne anladığı önemli tabii. Devam edin sandıkta görüşeceğiz...