Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim olaylarında yaşamını yitirenleri andığı paylaşımında "Katliam" ifadesini kullanması büyük yankı uyandırdı.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

'KATLİAM' İFADESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sarıbal'ın paylaşımında kullandığı "Dersim katliamı" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Sarıbal'ın o paylaşımı;

CHP'li vekilin Dersim olayları için 'Katliam' ifadesini kullanması sosyal medyada gündem oldu

İşte Orhan Sarıbal'a Twitter üzerinden gelen tepkiler;

- Sizi istifaya davet ediyorum. Dersim değil Tunceli. Katliam değil, isyana karşı operasyon... CHP oyları ile HDP'ye şirin görünemezsin.

- Atatürk'ün partisinden milletvekili olup da bu paylaşımı yapamazsın. @orhansaribalchp haddini bil!

- Cumhuriyetin partisi, Cumhuriyet düşmanlarının istilası altında!

- Artık CHP işgal altındadır ve kimse bize artık partiden niye ayrıldınız diye sormasınlar.

- Olaydan bu kadar eminseniz, katliam delilleriniz nelerdir? Katliamı kim yapmıştır? Emirleri kim vermiştir? Konu hakkında çok sayıda tarihçi araştırma yapmış ve katliam sonucuna ulaşmamıştır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu görüşlerinizi CHP uzantılı hesabınızdan yapmışsınız. Partinizin görüşü konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Ayrıntılı açıklama yapmanız gerekir. Bekliyoruz.

- Dersim değil. Hepsi kayıtlıyken kimleri etkileyip Türk'ü düşman gösteriyorsunuz acaba içimizdeki İrlandalı Bey.

- Bence yolunuzu şaşırmışsınız. Atatürk'e iftira atanların ve Tunceli ismine karşı kin güdenlerin neden onun partisinde olduklarını ben anlayamıyorum. Ama sizin için halkın değil Kılıçdaroğlu'nun ne anladığı önemli tabii. Devam edin sandıkta görüşeceğiz...

Dersim olayları için 'Katliam' ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor
Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu
Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Hakan Sabancı Ayşegül Yıldız
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:46:41. #1.14#

title