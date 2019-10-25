Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekilin sözleri tansiyonu yükseltti

Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekilin sözleri tansiyonu yükseltti

TBMM'deki konuşmasında hükümete yönelik sert eleştiriler yönelten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sözleri, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

25.10.2019 15:38
Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekilin sözleri tansiyonu yükseltti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşma dikkat çekti. Ağbaba, konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" dedikten sonra Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinden "Amin" sesi yükseldi.

"AMİN DEMEYE DEVAM EDİN"

Ağbaba, "Amin demeye devam edin" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı: "Tacizci, tecavüzcü, MİT'in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarların da Allah belasını versin!"

MECLİS SIRALARINDAN UĞULTU YÜKSELDİ

Ağbaba'nın bu sözlerinin ardından milletvekillerinden bir uğultu yükseldi. Bazı vekillerin Ağbaba'nın sözlerine tepki gösterdi.

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