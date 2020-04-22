CHP'li vekil 23 Nisan'da Harika Çocuklar Yasası'nın tekrar işletilmesi çağrısında bulunuyor CHP'li vekil Burhanettin Bulut, Harika Çocuklar Yasası'nın işletilmesi için 23 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na soru önergesi veriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana milletvekili Burhanettin Bulut, İdil Biret, Suna Kan, Fazıl Say, Gülsin Onay, Tuluyhan Uğurlu gibi önemli sanatçıların devlet desteği ile yurtdışında sanat eğitimi alarak yetişmesini sağlayan ve kamuoyunda Harika Çocuk Yasası olarak da bilinen yasanın, yıllardır uygulanamaması konusunda yetkili makamlara soru önergesi veriyor.

euronews Türkçe'nin ilgili haberinin ardından harekete geçtiğini belirten Bulut, 1948 yılında çıkarılan "6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet tarafından Yetiştirilmesi hakkında Kanun" ve ardından 1976 yılında kabul edilen özel statü yönetmeliğinin neden uygulanmadığı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir soru önergesi vereceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle