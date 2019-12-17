CHP'li Urla Belediye Bas¸kanı FETO¨'den Tutuklandı
Haberler » Güncel » CHP'li Urla Belediye Bas¸kanı FETO¨'den Tutuklandı - Haber

CHP'li Urla Belediye Bas¸kanı FETO¨'den Tutuklandı

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanma kararına tepki gösterdi.

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46

CHP İl Başkanı , Belediye Başkanı 'un tutuklanma kararına tepki gösterdi. Yücel açıklamasında " FETÖ'nün CHP'de yaşama şansı yoktur.Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz. Hukuki süreci takip ediyoruz." dedi.



Haber Videosu

: CHP'li Urla Belediye Bas¸kanı FETO¨'den Tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler