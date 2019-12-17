CHP'li Urla Belediye Bas¸kanı FETO¨'den Tutuklandı
CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanma kararına tepki gösterdi.
17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46
CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanma kararına tepki gösterdi. Yücel açıklamasında " FETÖ'nün CHP'de yaşama şansı yoktur.Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz. Hukuki süreci takip ediyoruz." dedi.
Kaynak: DailyMotion.com