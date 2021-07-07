CHP'li Torun: "Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Torun: "Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır"

CHP'li Torun: 'Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerin gelirlerinde bu yıl sonuna kadar kesinti yapılmaması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerin gelirlerinde bu yıl sonuna kadar kesinti yapılmaması gerektiğini belirtti.

Torun, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ekonomik sorunlar yaşandığını ve yerel yönetimlerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Özellikle salgın sürecinde yerel yönetimlerin gelirlerinin büyük oranda azaldığını, sorumluluklarının arttığını vurgulayan Torun, merkezi yönetimin ise yerel yönetimleri destekleyecek olumlu bir adım atmadığını savundu.

Belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarının yüzde 50'ye kadar çıkarıldığını anımsatan Torun, geçen yıllarda yerel yönetimlerin İlbank paylarındaki kesintilerinin ortalama 4 ay boyunca sıfırlama uygulamasına gidildiğini, bu yıl henüz bu adımın atılmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları kaydetti:

"İktidara soruyoruz. Temmuz ayındayız hala neyi bekliyorsunuz? Şu anda hangi siyasi partiden olursa olsun yerel yönetimler, gelirlerinin azalması nedeniyle maddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur. CHP olarak siyasi iktidara çağrımızdır. Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır. Bu uygulama, zor durumda olan yerel yönetimlere ve hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Torun: "Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:43:01. #1.14#

title