CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Politika
CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek.

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, " Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek. Bu bize bir şeyi öğretiyor; herkes için eşit, ayrımsız ve ücretsiz sağlık ve eğitim" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özel, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile buluşması planlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sabah saatlerinde annesinin vefatı nedeniyle toplantıya katılamazken, yerine Özgür Özel, esnaf temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında esnaf odaları ile birlikte olduklarına işaret eden Özel, şunları söyledi:

"Sözümüze değer veren herkes aşısını olmalı. Aşı konusundaki her tereddüt toplumu ve sağlığımızı tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği, doktorlarımızın söylediği her türlü önleme ve uyarıya dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın süreç yönetimine eleştirilerimiz bir yana, aşı konusunda aynı ortak temennileri paylaşıyoruz. Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek. Bu bize bir şeyi öğretiyor; herkes için eşit, ayrımsız ve ücretsiz sağlık ve eğitim. Bir yoksulun yakalandığı bir hastalık, dünyada milyonlarca kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Trump'lar, popülist liderler bundan 2 yıl önce kıtadan kıtaya füzeyi konuşuyordu ama bize ne lazımmış? Kıtadan kıtaya gidecek virüslere tedbirler almak, aşıları bulmak lazımmış. Parayı insanın insanı öldürmesine değil hep birlikte yaşamaya yoksullukları yenmeye ayırmalıymışız."

'AVM'LERİ ŞEHİR SINIRLARININ DIŞINA YOLLAYACAĞIZ'

Konuşmasında AVM'lerin şehir dışına çıkarılması gerektiğini belirten CHP'li Özel, "AVM'leri dışarı çıkaracaksın, bunlar dışarı çıkarılmadığı gibi bir de bunların 3 harflileri geldi ve her sokağa yerleştiler, köylere girdiler. Konya Ereğli'de bir esnafımız, genel başkanımıza şöyle diyor; 'Bu adamlar turşu zamanı hem salatalık hem kavanoz satar, okul zamanı kalem satar. Ben bütün sene beklerim, benim sattığımdan ucuza alır, gelir ekmeğimi elimden alır'. Böylesi haksız bir rekabetin olması mümkün değil. Almanya, Fransa, ABD, Hollanda bunları 25 kilometre ileri atarken biz her ara sokağa koymuşuz. Bursa'nızdaki esnafınıza sahip çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Hepimizin ortak menfaati bu yönde. CHP olarak söz veriyoruz, bu 3 harflileri de bu AVM'leri de şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ GÖREVİNİZ VAR'

Daha sonra CHP Kestel İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Özgür Özel, buradaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda genel başkanımız hata yapmayacağımızı, ittifak ortaklarımızla konuşup, en doğrusunu yapacağımızı söylüyor. Aday kim olursa olsun sizin çok önemli bir göreviniz var. O aday ilan edilene kadar siz bizim cumhurbaşkanı adaylarımızsınız. Ona vekalet edeceksiniz. Yarın sabah herkesin yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkması gerekiyor. Yakınlarınızdakilerle konuşup, bize oy vermesi için ikna etmelisin. Asker arkadaşlarımızdan oy isteyeceğiz. Yetiştirdiğimiz çıraklardan ustalık hakkı olarak oyu isteyeceğiz. Kimin kimde hakkı varsa 50 artı 1'deki o 1 oy için oy istemeli" dedi.


CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca'dan okullardaki Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan okullardaki Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

 Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var

Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var

 'Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım' diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

"Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Kerem Kamışlı Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Salih Uçan Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:47:16. #1.17#