CHP'li Özel: Pandemi, bize herkes için eşit sağlık ve eğitimi öğretiyor

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, " Pandemi, kıtaları aşan, kıtalararası seyreden bir salgın hastalık demek. Bu bize bir şeyi öğretiyor; herkes için eşit, ayrımsız ve ücretsiz sağlık ve eğitim" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özel, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile buluşması planlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sabah saatlerinde annesinin vefatı nedeniyle toplantıya katılamazken, yerine Özgür Özel, esnaf temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında esnaf odaları ile birlikte olduklarına işaret eden Özel, şunları söyledi:

Daha sonra CHP Kestel İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Özgür Özel, buradaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda genel başkanımız hata yapmayacağımızı, ittifak ortaklarımızla konuşup, en doğrusunu yapacağımızı söylüyor. Aday kim olursa olsun sizin çok önemli bir göreviniz var. O aday ilan edilene kadar siz bizim cumhurbaşkanı adaylarımızsınız. Ona vekalet edeceksiniz. Yarın sabah herkesin yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkması gerekiyor. Yakınlarınızdakilerle konuşup, bize oy vermesi için ikna etmelisin. Asker arkadaşlarımızdan oy isteyeceğiz. Yetiştirdiğimiz çıraklardan ustalık hakkı olarak oyu isteyeceğiz. Kimin kimde hakkı varsa 50 artı 1'deki o 1 oy için oy istemeli" dedi.