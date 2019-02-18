CHP'li Özel, Kayseri'de Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kayseri'de CHP'nin yerel seçimler için belirlediği aday tanıtım toplantısına katıldı.

Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, parti yöneticileri, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Aday tanıtım töreninde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti hükümetini eleştirerek, "Birleşmiş Milletler Gelişmişlik Endeksine göre en gelişmiş 10 belediyenin kaçı CHP'li. 10'da 10'nu da bizim. İl dışı göçlerde İstanbul'da İzmir'de bizim ilçeler göç alıyor, AKP'nin ilçeleri göç veriyor. Millet AKP'den CHP'ye kaçıyor" dedi. Özel, partililere seçim sonuçlana kadar özveri ile çalışmalarını isteyerek, "31 Mart akşamı tüm illerde olduğu gibi AK Parti iktidarına Osmanlı tokadı vurun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 31 Mart'ta CHP adına seçime giren belediye başkan adayları partililere tanıtıldı. CHP'nin Millet İttifakı dolayısıyla Kayseri'de belirlediği adaylar şunlar:

"Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu, Hacılar Gülay Talaslı, Pınarbaşı Deniz Yağan, Sarıoğlan Mehmet Bayraklı, Sarız Ömer Faruk Eroğlu, Akkışla Mustafa Güner, Tomarza Osman Koç, Bünyan Mustafa Navruz."

Kaynak: DHA