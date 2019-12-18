CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıaslan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafına oy verdi.
Sarıaslan, yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafına oy kullandı.