CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:02
CHP'li milletvekili Sarıaslan AA'nın

CHP , Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıaslan, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafına oy verdi.


Sarıaslan, yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Kaynak: AA
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