CHP'li Milletvekili, Kadir Mısıroğlu'na Ziyareti Eleştirmek İçin Yaptığı Açıklama Trabzonluları Kızdırdı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün, Kadir Mısıroğlu ziyaretini eleştirmek için yaptığı açıklama tepki çekti. Aygün, Mısıroğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlattı ve Kurtuluş Savaşı döneminde Trabzon'un Rum Pontus'un elinde olduğunu iddia etti.

AYGÜN, TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ

"Diyanet İşleri Başkanı gidiyor Atatürk'e laf atan fesli Mısıroğlu'nu ziyaret ediyor. Mısıroğlu nereli dersiniz? Trabzonlu. Kurtuluş savaşı zamanında Trabzon kimlerin elindeydi? Rum Pontus Devletinin." dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Aygün'e ilk tepki ise AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dan geldi. Balta, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaptığı konuşmada Trabzonluları Rum Pontus'la özdeşleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ü şiddetle kınıyor, Trabzonlulardan özür dilemesini bekliyorum." dedi.

CHP'Lİ VEKİL AÇIKLAMA YAPTI

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"TRABZONLU VATANDAŞLARIMA YÖNELİK BİR İTHAM İÇERMEMEKTEDİR"

Çorlu Atatürk Heykeli önünde 13 Kasım 2018 tarihinde yaptığım açıklamada, Türk kimliğinden rahatsız olarak, "Keşke Yunan galip gelseydi, ırk için mi Yunanla dövüştük" diyen Kadir Mısıroğlu'na tepki göstererek, bu zihniyetin Trabzon'da Rum Pontus özlemi içinde olanlarla örtüştüğüne vurgu yaptım. Sözlerim Trabzonlu vatandaşlarıma yönelik bir itham içermemektedir! Kurtuluş Savaşı'nda, Rum Pontuscu zihniyetlere karşı Kuvayı Milliye ile amansızca savaşan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş harcında kan ve ter döken Trabzonlular, Atatürk yolundan ayrılmamıştır.

"EĞER BİR TEPKİ GÖSTERİLECEKSE ADRES BELLİDİR"

Kadir Mısıroğlu'nun açıklamaları karşısında üç maymunu oynayanlar, benim sözlerimi çarpıtma yarışına girerek, Trabzonlu vatandaşlarımla şahsımı karşı karşıya getirmek istemektedir. Yunan işgalini savunacak kadar Türk ırkına olan husumetini açık açık ortaya koyan Fesli Kadir Mısıroğlu'nun arkasında durmak ne milli ne yerli bir duruştur. Eğer bir tepki gösterilecekse adresi bellidir. Şeriat istediğini de cümle aleme anlatan Kadir Mısıroğlu, şu anda devletin zirvesinin korumasında olsa da Türk milletinin vicdanında yargılanmaktadır. Kadir Mısıroğlu'na kalkan olanlar, tepki gösterenleri hedef tahtasına alma yarışına girmiştir.

Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlarımızla Atatürk'e yönelik saldırıları püskürtüp, Cumhuriyet'i koruyacağız.